Cycle Prices Hike: युद्धामुळे सायकलच्या किमतीत वाढ; कच्च्या मालाचा तुटवडा, वाहतूक खर्चही वाढला

नागपूर : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका अन्य देशांनाही बसतो आहे. भारतातही या युद्धामुळे महागाई वाढली असून, आता सायकलच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. गॅस सिलिंडर पाठोपाठ आता सायकलसह अन्य वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याने नागपूरकरांच्याही चिंता वाढल्या आहेत..सायकल विक्रेत्यांच्या मते, रॉ मटेरियल, पेंट, रबर, ट्रान्सपोर्टेशनसह लोखंडाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. टायरच्या किमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे जवळपास सर्वच ब्रँडेड आणि लोकल कंपन्यांनी त्यांच्या सायकलच्या किमतीत वाढ केली आहे..लहान मुलांच्या सायकलच्या किमती १०० रुपयांनी, तर मोठ्यांच्या सायकलच्या किमतीत २०० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. गियर सायकल्समध्ये ३०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. तर पेट्रोलची भविष्यात टंचाई भासू शकते, हा अंदाज गृहीत धरून बॅटरी सायकलच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. सध्या सायकलचा तुटवडा नसला तरी युद्धाचा फटका सायकल व्यवसायाला सुद्धा बसलेला आहे..युद्धामुळे सायकलच्या किमतीत वाढ झाली आहे. वाहतूक खर्च वाढला आहे. लोखंड, पेंट, रबर व इतर साहित्याच्या किमतीतही वाढ झाल्याने कंपन्यांनी सायकलच्या किमती वाढविल्या आहेत. सर्वच सायकलच्या किमतीत साधारण ३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे बाजारावर याचा परिणाम होणार आहे.भूषण बापट, सायकल व्यापारी, यवतमाळ.