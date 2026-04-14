अमरावतीत खरात पेक्षाही भयंकर कांड; 180 तरुणींचे व्हिडिओ व्हायरल, आरोपी कुटुंबासह फरार, भाजपाकडून चौकशीची मागणी

Amravati Scandal News: अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथे उघडकीस आलेल्या अश्लील व्हिडिओ कांडामुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. सोमवारी (ता. १३) समोर आलेल्या या प्रकरणात सोशल मीडियावर सुमारे ३५० अश्लील व्हिडिओ आणि अनेक आपत्तिजनक फोटो व्हायरल झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापासह भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात तब्बल १८० हून अधिक मुलींचा बळी गेला असल्याचा दावा पुढे आल्याने या घटनेचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, संशयित आरोपीने प्रेमाचे आमिष दाखवून तरुणींना आपल्या जाळ्यात ओढले. त्यानंतर त्यांच्यासोबतचे खासगी क्षण गुप्तपणे चित्रित करून त्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हे व्हिडिओ फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाल्याने पीडितांच्या मानसिकतेवर मोठा परिणाम झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे..या व्हिडिओंमध्ये काही तरुणींची असहायता स्पष्टपणे दिसून येत असल्याने ब्लॅकमेलिंगद्वारे त्यांचे शोषण करण्यात आले असावे, असा संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात एकटाच आरोपी नसून, त्याच्या मागे आणखी काही जणांचे जाळे असण्याची शक्यता तपासात पुढे येत आहे..घटना उघडकीस आल्यानंतर संबंधित संशयित आरोपी कुटुंबासह फरार झाला असून, त्याच्या घराला कुलूप लागलेले आहे. त्यामुळे पोलिसांसमोर आरोपींचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. अद्याप एकही पीडित महिला अधिकृत तक्रार घेऊन पुढे आलेली नसली, तरी व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंच्या आधारे पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे..दरम्यान, या प्रकरणाबाबत खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी लेखी निवेदन देत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. अमरावती ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि पीडितांनी न घाबरता पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेमुळे पालकवर्गात चिंता वाढली असून, तरुणींनी सोशल मीडियाचा वापर करताना अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.