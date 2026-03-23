''शेण कुणी खाल्लं हे संजय राऊतांना विचारा'', सुषमा अंधारेंच्या 'त्या' टीकेला काँग्रेसचं उत्तर...

चंद्रपूर, : स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी वारंवार भूमिका बदलणाऱ्यांनी आम्हाला निष्ठा शिकवू नये. शेण कुणी खाल्लं खासदार संजय राऊत यांना विचारावे, असे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी शिवसेनेच्या (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) पक्षाची वाट अडविण्यात आली. आता आगामी लोकसभा निवडणुकीत आमचा पक्ष त्यांची नाकाबंदी करेल, असा इशारा सुषमा अंधारे यांनी दिला होता..धानोरकर म्हणाल्या की, अंधारे या केवळ प्रसिद्धीसाठी विधाने करत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेतील कारभार, भ्रष्टाचार आणि नाकाबंदीबाबत आधी त्यांनी जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे. दुसऱ्यांवर आरोप करण्यापूर्वी स्वतःच्या भूमिकेचा विचार करावा, असा टोला त्यांनी लगावला. तसेच, चंद्रपूरच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी..Eknath Shinde : जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा झंझावात, साताऱ्यातून प्रचाराचा शुभारंभ.चंद्रपुरात नेमके काय घडले, याबाबत आपल्या नेत्यांनाच विचारावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा सन्मान राखण्याची गरज अधोरेखित करत, काँग्रेस किंवा त्यांच्या नेतृत्वावर विनाकारण टीका केल्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..Ganesh Naik : भाजपनं एक इशारा दिला तर ठाण्यातून नामोनिशाण मिटवेन, गणेश नाईकांनी पुन्हा शिंदेंना डिवचलं.दरम्यान, महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) पक्षाची वाट अडविण्यात आली. आता आगामी लोकसभा निवडणुकीत आमचा पक्ष त्यांची नाकाबंदी करेल, असा इशारा शिवसेनेच्या (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी दिला होता. चंद्रपूर महानगरपालिकेत आमच्या पक्षाची वाट अडविण्याचा प्रयत्न झाला. नाकेबंदी करण्यात आली. मात्र, त्याला योग्य वेळी उत्तर दिले जाईल. आगामी लोकसभा निवडणुकीत आम्ही त्यांची नाकाबंदी करू. अजून अडीच वर्षांचा कालावधी शिल्लक असून हा संदेश संबंधितांपर्यंत नक्कीच पोहोचेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.