पुण्याच्या एअर हॉस्टेसची गोंदियाच्या जंगलात हत्या, सोबतच्या व्यक्तीचं सोनं अन् पैसे लुटले; काय घडलं?

Pune Air Hostess Case: वैनगंगा नदीकाठच्या जंगल परिसरात एका महिलेची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बोंडराणी (अर्जुनी) येथील श्रीराम देवस्थान परिसरात शनिवारी (ता. १४) सायंकाळी ही घटना घडली. तीन अज्ञात हल्लेखोरांनी महिलेसोबत असलेल्या व्यक्तीला लुटले, तर महिलेवर धारदार चाकूने वार केला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. वर्षा धुरनलाल तुरकर (वय ३५, रा. धानोरी, पुणे) असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्या मूळच्या किन्ही नवेगाव (ता. वाराशिवनी) येथील रहिवासी होत्या. एअर इंडियामध्ये ऑपरेटर म्हणून त्या काम करीत होत्या..मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्षा तुरकर शनिवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास गोंदियातील मनोहर चौक येथील नीलेश नरेश अग्रवाल (वय ४१) यांच्यासोबत किन्ही गावातून तिरोड्याकडे आल्या होत्या. परतीच्या प्रवासात दोघेही बोंडराणी परिसरातील वैनगंगा नदीकाठच्या जंगलात फिरण्यासाठी थांबले होते. सायंकाळी साडेपाच ते सहाच्या दरम्यान वाहनातून उतरून ते गप्पा मारत असताना अचानक तीन अज्ञात व्यक्ती तिथे आल्या..Gondia Maternal Tragedy : प्रसूतीपूर्वीच बाळाचा मृत्यू; उपचारादरम्यान आईनेही सोडला जीव.त्यापैकी दोघांनी नीलेश अग्रवाल यांच्याशी वाद घालत त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चेन आणि जवळची रोकड हिसकावून घेतली. त्याचवेळी तिसऱ्या हल्लेखोराने वर्षा यांच्या पोटावर चाकूने वार केला. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे वर्षा गंभीर जखमी होऊन खाली कोसळल्या. त्यानंतर तिन्ही हल्लेखोर घटनास्थळावरून पळून गेले..या घटनेनंतर नीलेश अग्रवाल यांनी वर्षा यांच्या कुटुंबीयांना माहिती दिली. नातेवाईक घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर त्यांना तातडीने खैरलांजी येथील रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. वर्षा यांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीच्या डोक्यावरून आईचे छत्र हरपले आहे..Gondia News: ‘डॉक्टरांनी बाळाची एकदाही तपासणी केली नाही’; तीन दिवसांच्या नवजात बाळाचा मृत्यू, हलगर्जीपणाचा आईचा आरोप.घटनेची माहिती मिळताच दवनीवाडा पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. हल्लेखोरांची ओळख पटविणे, हत्येमागील कारण शोधणे आणि लुटीचा छडा लावणे, अशी आव्हाने पोलिसांसमोर आहेत. उपविभागीय पोलिस अधिकारी दिनेशचंद्र शुक्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक प्रशांत भुते पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.