Sakoli Murder Case: गडकुंभली तलाव हत्याकांड उघड: निखिल कांबळे खूनप्रकरणी आरोपी जेरबंद, तलावातून धारदार चाकू व दगड जप्त

साकोली : येथील गडकुंभली रोड परिसरातील तलाव काठावर घडलेल्या निखिल राजकुमार कांबळे हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींना जेरबंद केले आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तलावाच्या पाण्यात उतरून चुंबकीय साहित्याच्या मदतीने हत्येसाठी वापरलेला मुख्य चाकू आणि दगड जप्त केला आहे..तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, मृत निखिल हा आपल्या मित्रांसोबत गुरुवारी (ता. २१) रात्री उशिरापर्यंत फिरत होता. त्यानंतर सर्वजण एकत्र बसून नशा करत असताना त्यांच्यात जुन्या वादावरून खटके उडाले. नशेच्या भरात झालेली अश्लील शिवीगाळ आणि जुनी खुन्नस यामुळे वाद विकोपाला गेला. यातून आरोपींनी निखिलवर धारदार शस्त्राने सपासप वार केले. तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्यानंतर घाबरलेल्या आरोपींनी त्याचा मृतदेह गडकुंभली रोडवरील तलाव परिसरात आणून टाकला आणि ते पसार झाले होते..आरोपींना २७ मेपर्यंत पोलिस कोठडीया प्रकरणात गणेश मनोहर वलथरे, कमलेश चुन्नीलाल कुकवास, सागर शंकर पारधी, ओमकार सुनील मेश्राम यांच्यासह एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने आरोपींना २७ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..आरोपींनी दिलेल्या कबुलीजबाबाच्या आधारे पोलिसांनी तलाव परिसरात शोधमोहीम राबवली. साकोली पोलिसांच्या पथकाने तलावाच्या पाण्यात चुंबकीय साहित्याच्या आधारे हत्येसाठी वापरलेला धारदार चाकू शोधून काढला. तसेच निखिलच्या डोक्यावर प्रहार करण्यासाठी वापरलेला दगडही घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आला.