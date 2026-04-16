Nagpur Crime: नागपूरात प्रवाशांना लुटण्यासाठी चोरांची ‘पगारावर’ भरती; आंतरराज्यीय ‘खगडिया पेपर गँग’चा पर्दाफाश, टोळीतील ३ सदस्य जेरबंद!

नागपूर: रेल्वे गाड्यांमध्ये चोरी करण्यासाठी आता चोरांची चक्क मासिक पगारावर नियुक्ती केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने 'खगडिया पेपर गँग' या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश केला असून ही टोळी तरुणांच्या बेरोजगारीचा फायदा घेऊन चोरीच्या गुन्ह्यात ओढत असल्याचे उघड झाले आहे...या टोळीचा मुख्य सूत्रधार बिहारमधील खगडिया आणि मधेपुरा जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांना हेरतो. त्यांना चांगले काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना रेल्वे गाड्यांमध्ये प्रवाशांचे दागिने आणि मौल्यवान सामान चोरण्याचे 'टारगेट' देतो. धक्कादायक म्हणजे, या कामासाठी या तरुणांना १५,००० ते २५,००० रुपये मासिक वेतन दिले जाते. तरुणांच्या राहण्याची आणि खाण्याची सोय इतवारी, भिलाई, रायगड आणि बिलासपूर यांसारख्या प्रमुख स्थानकांजवळ भाड्याने खोल्या घेऊन टोळी प्रमुखाकडून केली जाते..अशी झाली कारवाईनागपूर रेल्वे सुरक्षा दलाचे विभागीय सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरपीएफ टास्क टीम आणि इतवारी लोहमार्ग पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केली. ११ एप्रिल २०२६ रोजी गाडी क्रमांक ५८२०६ मध्ये सापळा रचून टोळीच्या तीन सदस्यांना अटक करण्यात आली. चोरट्यांनी ५५१८९ ईतवारी-छिंदवाडा, ५८२०६ ईतवारी-रायपूर या पॅसेंजर गाड्यांमध्ये प्रवाशांच्या बॅगमधून सोन्याचे दागिने चोरी केले होते. कैलाश दास (वय ४२, जि. खगडिया, बिहार), मिथिलेश शाह (वय २९, रा. मधेपुरा, बिहार) आणि किशन निषाद (वय २२, दुर्ग, छत्तीसगड) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..वर्तमानपत्राचा 'आडोसा' अन् हातसफाईही टोळी प्रामुख्याने पॅसेंजर गाड्यांमध्ये वरच्या सीटवर बसणाऱ्या प्रवाशांना लक्ष्य करते. चोरटे स्वतः वरच्या सीटवर बसून प्रवाशांची नजर चुकवण्यासाठी वर्तमानपत्र पसरवतात किंवा स्वतःच्या बॅगेचा आडोसा घेतात. या आडोशात प्रवाशाच्या बॅगेची चेन उघडून त्यातील सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास केले जातात..बेरोजगार तरुणांना कामाचे आमिष दाखवून रेल्वेत चोरी करवून घेत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या कामासाठी टोळीचा म्होरख्या त्यांना १५ ते २५ हजार मोबदला म्हणून देतो. या टोळीत इतरही आरोपी आहेत.- दीपचंद्र आर्य, विभागीय सुरक्षा आयुक्त- दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे