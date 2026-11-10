ऐन दिवाळीत शिंदे सेनेच्या बड्या नेत्याला अटक; बच्चू कडूंच्या त्रिशूल आंदोलन प्रकरणी मोठी कारवाई

चंद्रपूर जिल्ह्यात ऐन दिवाळीच्या काळात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख मुकेश जिवतोडे यांना घुग्घुस पोलिसांनी त्यांच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेतलं आहे. काही दिवसांपूर्वी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या त्रिशूल आंदोलन प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. जिवतोडे यांना ताब्यात घेतल्यानंतर अटक करण्यात आल्याचंही समोर आलं आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यात राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे..वेकोली (WCL) प्रशासनाविरोधात स्थानिक बेरोजगार, शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी मुकेश जिवतोडे यांना आवाजाचे नमुने देण्यासाठी उपस्थित राहण्यास सांगितलं होतं. मात्र, दिवाळीचा सण असल्याने आणि आपण मुंबईत असल्यामुळे सणानंतर हजर राहण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी पोलिसांकडे केली होती. तरीही पोलिसांनी दिवाळीच्या दिवशीच त्यांच्या घरी जाऊन कारवाई केली..Chandrapur ‘मन की बात’ ऐकण्याची सक्ती, विद्यार्थिनींना दंडाचा इशारा; दिवंगत काँग्रेस नेत्याच्या कॉलेजमधील प्रकार.या कारवाईवर मुकेश जिवतोडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलिस प्रशासन राजकीय दबावाखाली काम करत असून, आपल्यावर सूडबुद्धीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आम्ही सत्तेत असलो तरी प्रशासनाकडून सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचं ते म्हणाले. दिवाळीच्या सणासाठी घरी लहान मुलं आणि नातेवाईक जमले होते. अशा वेळी पोलिसांनी घरात येऊन कारवाई केल्याने कुटुंबीयांवर मानसिक ताण येतो, असंही जिवतोडे यांनी सांगितलं..Eknath Shinde Sanatan Martand Award : वाराणसी येथील 'संस्कृती संसद २०२६' मध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वोच्च 'सनातन मार्तंड' पुरस्कार प्रदान.आपल्यावर खंडणी किंवा मारहाणीचा कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याचा दावा करत, सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळावा आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठीच आंदोलनात सहभागी झाल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, यापूर्वी पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीत महिलांशी संबंधित आणि अवैध दारू विक्रीचे गुन्हे दाखवून आपली प्रतिमा खराब करण्याचा आणि कुटुंबाला मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणांशी आपला काहीही संबंध नसल्याचं जिवतोडे यांनी म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.