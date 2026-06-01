समृद्धी महामार्गाच्या इंटरचेंजच्या परिसरात छोट्या विमानाच्या गिरट्या; नेमकं काय घडलं? चर्चांना उधाण...

गजानन काळुसेबुलढाणा : सिंदखेड राजा शहरासह परिसरातील आकाशात एका छोट्या विमानाने सलग दोन ते तीन तास घिरट्या घातल्याने नागरिकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले. तालुक्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या इंटरचेंज परिसरासह काही किलोमीटरच्या हद्दीत या विमानाने अनेक फेऱ्या मारल्या. १ जून रोजी सकाळी ९ ते दुपारी १२ वाजेदरम्यान हे विमान शहर व आसपासच्या भागावर वारंवार फिरताना अनेक नागरिकांनी पाहिले..विमान कमी उंचीवरून वारंवार घिरट्या घालत असल्याने नागरिकांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. अनेकांनी घरांच्या छतांवरून, रस्त्यांवरून तसेच शेतांमधून उभे राहून विमानाचे निरीक्षण केले. काहींनी त्याचे छायाचित्रण व व्हिडीओ चित्रीकरण करून ते सोशल मीडियावरही प्रसारित केले. मात्र, हे विमान नेमके कोणत्या कारणासाठी परिसरात घिरट्या घालत होते, याबाबत सुरुवातीला प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती मिळाली नव्हती. त्यामुळे नागरिकांमध्ये विविध तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली..काही नागरिकांच्या मते, हे विमान समृद्धी महामार्गालगत प्रस्तावित स्मार्ट सिटीसाठी असलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करत असावे. तर काहींनी इंटरचेंज परिसरात नवीन औद्योगिक किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्प येणार असल्याच्या चर्चांनाही दुजोरा दिला. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सीमेवरील भागात विमानाने घिरट्या घालण्यामागचे नेमके कारण काय, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला होता. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनाही या घटनेबाबत माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, सिंदखेड राजा परिसरात घिरट्या घालणाऱ्या या विमानाबाबत छत्रपती संभाजीनगर येथील विमान वाहतूक विभागाकडून माहिती घेण्यात आली. संबंधित विमानाला नाशिक ते अमरावती या मार्गावरील हवाई सर्वेक्षणासाठी १५ दिवसांची अधिकृत परवानगी देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा गैरसमजांवर विश्वास ठेवू नये. घाबरण्याचे कोणतेही कारण नसून प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी दिली.