Tiger Women Protect : वाघिणीचं काळीज! एकाच गावाला १३ वाघांचा वेढा, महिलांनी जे केलं ते थरारक; वाघांना नडणाऱ्या बायका म्हणून कौतुक

Tiger Project Women Protect : चंद्रपूर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मोहर्ली वनपरिक्षेत्रातील सितारामपेठ गावाभोवती तब्बल १३ वाघांचा वावर कायम असल्याने गावकऱ्यांमध्ये मानव–वन्यजीव संघर्षाचे संकट सतत डोकावत असते. वाघांच्या भितीने परिसरात सुरु असलेल्या शाळा बंद पडल्या होत्या या शाळा सुरू करण्याचे काम चार महिलांनी केलं आहे. गावातील मुलांनी गमावलेली शाळा आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा धाडसी निर्धार या महिलांनी केल्यांने यांची जोरदार चर्चा होत आहे..गावातील ४०० मीटरचा जंगललगतचा अंधारलेला रस्ता मुलांसाठी धोकादायक ठरू नये म्हणून या महिला दररोज सकाळ-संध्याकाळ विद्यार्थ्यांना सुरक्षितरित्या शाळेत ने-आण करण्याचे काम नि:स्वार्थ भावनेतून करीत आहेत. उपसंचालक (बफर), ताडोबा प्रकल्प यांच्या मार्गदर्शनाखाली या चार महिलांनी किरण चरण गेडाम,वेणू दिलीप रंदये, रिना मंसराम नाट आणि सीमा राजू मडावी स्वतःहून पुढाकार घेऊन हा उपक्रम सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, या महिला विनामुल्य काम करत आहेत..सितारामपेठ येथील विद्यार्थी शिक्षणासाठी चंद्रपूर शहरात जातात. या परिसरात वाघांसह इतर वन्यप्राण्यांचाही वावर मोठ्या प्रमाणात असल्याने सुरक्षेची सतत चिंता असते. मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वनविभागाकडून अनेक उपाययोजना सुरू असल्या तरी या मातृशक्तीने घेतलेली जबाबदारी समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखणे ही केवळ वनविभागाची नाही, तर समाजाचीही एकत्रित जबाबदारी असल्याचे या महिलांच्या कार्यातून अधोरेखित होत आहे..वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मोहर्लीचे संतोष थिपे म्हणाले की, "मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. सितारामपेठ येथील या चार धाडसी महिलांनी जीवाचा धोका पत्करून मुलांना सुरक्षित घरी पोहोचवण्याचे जे काम हाती घेतले आहे, ते वनसंरक्षणासोबतच सामाजिक उत्तरदायित्वाचा उत्कृष्ट आदर्श आहे. त्यांच्या नि:स्वार्थ सेवेचा वनविभाग मनापासून गौरव करतो." या महिलांच्या धाडसामुळे गावातील मुलांचे शिक्षण अखंड सुरू राहिले असून वाघांच्या उपस्थितीतही गावात सुरक्षिततेची आशा टिकून असल्याने याची जोरदार चर्चा होत आहे..