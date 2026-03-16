अरे तो वाघ आहे...! विदर्भात लोकांचा मुर्खपणा, मोबाईल कॅमेरा घेऊन जंगलच्या राजाचा पाठलाग, VIDEO VIRAL

Viral Video: ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघच सुरक्षित नसल्याचा धक्कादायक प्रकार आता समोर आला आहे. सोशल मीडियावर ताडोबातील बफर झोनमध्ये पर्यटकांकडून वाघाला घेरण्यात आल्याची घटना घडलीय. याचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून त्यात रस्त्यावर नागरिकांनीच वाघाला घेरल्याचं दिसून येत आहे. पर्यटक चक्क वाहनामधून खाली उतरून वाघाचं शूटिंग करत असल्याचंही या व्हिडीओमद्ये दिसत आहे. सुदैवाने वाघाने कोणावर हल्ला केला नाही? मात्र माणसांनी वाघाच्या हद्दीतच त्याचा पाठलाग करत त्रास दिल्याच्या प्रकाराने वन्यजीव प्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. Tourists Chase Tiger for Video in Tadoba Buffer Zone.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ ताडोबातील मोहर्ली रस्त्यावरचा आहे. याठिकाणी वाघांचा वावर कायम असतो. रविवारी सायंकाळी पर्यटकांच्या गाड्यांचा ताफा रस्त्यानं जात असताना वाघिणीचा बछडा रस्ता ओलांडण्यासाठी रस्त्याकडेला थांबला होता. तेव्हा गाडीतून जाणाऱ्या पर्यटकांना बछडा दिसताच गाड्या तिथंच थांबवल्या गेल्या. गाड्या थांबताच पर्यटक रस्त्यावर उतरले होते..अचानक पर्यटकांनी रस्त्यावर उतरून गोंधळ माजवल्यानं बछडा बिथरला होता. काही पर्यटक बछड्याच्या दिशेनं जात त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ शूट करण्याचा प्रयत्न करत होते. पर्यटकांच्या गर्दीतून वाट काढत शेवटी बछडा जंगलात निघून गेला..ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात जंगलच्या राजाचा पाठलाग करणाऱ्या या पर्यटकांना पर्यटक कसं म्हणायचं असा प्रश्न अता विचारला जात आहे. आज पर्यटकांनी वन्य जीवांना असा त्रास दिल्यास भविष्यात स्थानिकांना याचा फटका बसू शकतो. वाघ पुन्हा याठिकाणाहून जाताना स्थानिकांवर हल्ला करण्याच शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पर्यटकांच्या या कृत्यावर संताप व्यक्त करण्यात येतोय..चंद्रपूर मोहर्ली रस्त्यावर वाघांची कायमच ये जा असते. हे बफरक्षेत्र असल्यानं गावातले लोक याच रस्त्यावरून प्रवास करतात. वाघ या मार्गावरून दिसत असल्यानं पर्यटक आणि लोकही याच रस्त्याने येतात. दुचाकीवरून या मार्गाने येणं किंवा चारचाकीतून खाली उतरणं धोक्याचं ठरू शकतं. वनविभागाकडून याआधी अनेकदा या रस्त्याने येऊन गर्दी करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. तरीही पर्यटकांकडून हुल्लडबाजी थांबलेली नाही.