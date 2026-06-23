खासदारांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे थेट मैदानात; विदर्भातून फुंकणार रणशिंग; आदित्य ठाकरे, संजय राऊतही सोबत...

यवतमाळ : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला जिल्ह्यात मोठा धक्का देत खासदारांनी शिंदे गटाची वाट धरली. यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आता थेट मैदानात उतरले आहेत. या राजकीय भूकंपानंतर प्रथमच उद्धव ठाकरे यांचा जिल्हा दौरा होत आहे. यवतमाळच्या भूमीतूनच ते बंडखोरांविरोधात रणशिंग फुंकणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..शुक्रवारी (ता. 26) उद्धव ठाकरे यांचे यवतमाळात आगमन होणार असून ते येथे मुक्काम करणार आहेत. त्यानंतर शनिवारी (ता. 27) सकाळी 10.30 वाजता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर आयोजित भव्य कार्यकर्ता मेळाव्यात ते शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करणार आहेत. जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती, पक्षातील बंडाळी आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या मेळाव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Uddhav Thackeray Marathwada Vidarbha : बंडखोर खासदारांच्या मतदार संघात उद्धव ठाकरे शड्डू ठोकणार; मराठवाडा ते विदर्भ दौरा ठरला.मंगळवारी (ता. 23) विश्राम भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हा संपर्कप्रमुख राजेंद्र गायकवाड यांनी दौर्याची माहिती दिली. यावेळी जिल्हाप्रमुख किशोर इंगळे, प्रवीण शिंदे, सागर पुरी, चेतन शिरसाट यांची उपस्थिती होती.ठाकरे यांच्या या दौर्यात युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत, खासदार विनायक राऊत, खासदार अरविंद सावंत, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते राहिलेले अंबादास दानवे तसेच आमदार मिलिंद नार्वेकर हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे हा मेळावा केवळ कार्यकर्त्यांचा संवाद कार्यक्रम न राहता शक्तिप्रदर्शनाचा मंच ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत..Shiv Sena Crisis: ठाकरे गटात महाभूकंप! ६ खासदारांनी का फिरवली पाठ? असंतोषाच्या 'या' ८ ठिणग्यांनी पेटवली बंडाची मशाल.यवतमाळ-वाशीमचे खासदार संजय देशमुख यांच्यासह जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर उद्धव ठाकरे प्रथमच जिल्ह्यात येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भाषणातून बंडखोरांवर थेट हल्लाबोल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पक्षातील नाराज कार्यकर्त्यांना बळ देणे, संघटन पुन्हा उभी करणे आणि आगामी राजकीय लढाईसाठी शिवसैनिकांना सज्ज करण्याचा प्रयत्न या दौर्यातून केला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. शिवसैनिकांमध्ये दौर्याबाबत उत्साहाचे वातावरण असून हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते मेळाव्यास उपस्थित राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.