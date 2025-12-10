बळीराजासाठी जगण्यापेक्षा मरण बरं! विदर्भात ४ हजार शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन, धक्कादायक आकडेवारी समोर, सरकार कधी गंभीर होणार?

इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते...मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते. कवी सुरेश भट यांनी या ओळीतून शेतकऱ्यांच्या व्यथा नेमक्या मांडल्या आहेत. ताण-तणाव, कर्जबाजारीपणा आणि सरकारी अपयशाच्या ओझ्यामुळे निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले. मरणानंतरही त्या शेतकऱ्यांची वेदना कमी झालेली नाही. आत्महत्या पात्र की अपात्र अशा निकषात ते अडकलेल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा आत्महत्यांची केवळ भीषणताच दाखवत नाही, तर सरकारच्या कृषी धोरणांच्या अपुऱ्या अंमलबजावणीची साक्षही ओरडून देत आहे. आत्महत्या रोखण्यात योजनांची अंमलबजावणी करण्यातील हेळसांड व सरकारला आलेले अपयश अधोरेखित करणारे आहे. .कर्जबाजारीपणा, सततचे नापिकीचे चक्र आणि सरकारी योजनांच्या अपयशामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतला आहे. आत्यमहत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची वाढती संख्या एका संपूर्ण सामाजिक संरचनेचे कोसळणे दर्शवते. एका बाजूला शेतीवर अवलंबून असलेले छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी, तर दुसऱ्या बाजूला सिंचन, बाजारपेठ, विमा व अनुदानापासून वंचित राहिलेले ग्रामीण भूभाग - ही विषमताच शेतकऱ्यांना मृत्यूच्या उंबरठ्यापर्यंत घेऊन जात असल्याचे चित्र आहे. विदर्भात गेल्या २५ वर्षात ४ हजाराहून अधिकार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत..अकोल्यात २५ वर्षांत तीन हजारांवर आत्महत्याअकोला जिल्ह्यात गेल्या २५ वर्षांत तब्बल ३, २७७ शेतकऱ्यांनी जीव दिला आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांपेक्षा आश्वासनेच अधिक मृत्यू घडवतात, अशा संतप्त प्रतिक्रिया आता ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर उमटत आहे. अकोला जिल्ह्यातील साडेतीनशेहून अधिक गावे खारपाणपट्यात येत असल्याने अनेक गावात पिण्यासाठी तर सोडाच पण पिकांना पाणी द्यायलाही सिंचन व्यवस्था अपुरी पडत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे शेती जास्त असूनही शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारी २००१ ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान मागील २५ वर्षांत तब्बल ३, २७७ शेतकऱ्यांनी जीव दिला आहे. त्यातही अकोला तालुक्यात सर्वाधिक ७५० शेतकऱ्यांनी, तर त्याखालोखाल अकोटमध्ये ४७२ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी जीवन संपवले..Farmer: मराठवाड्यात ८९९ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले; दहा महिन्यांत, बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २०० शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन .वर्धा जिल्हात वर्षभरात १८९ आत्महत्याशासकीय आकडेवारीनुसार गेल्या २५ वर्षांत जिल्ह्यातील दोन हजार ६५८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यापैकी केवळ एक हजार ३५० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाची मदत मिळाली आहे. शेतकरी आत्महत्यांची एक हजार ३०८ प्रकरणे प्रशासनाच्या सहभागासह गठित करण्यात आलेल्या समितीने अपात्र ठरविली आहेत. सहा प्रकरणे पुन्हा चौकशीकरिता विचाराधीन ठेवण्यात आली आहेत. २०२५ मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत १८९ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे..राज्य पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्याने संपविले जीवनबुलडाणा जिल्ह्यातील ५३ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविल्याची शासन दरबारी नोंद झाली आहे. १३ मार्च रोजी राज्य पुरस्कारप्राप्त युवा शेतकरी कैलास नागरे याने आत्महत्या केली. बुलडाणा जिल्ह्यातील अंढेरा मंडळाच्या लघु प्रकल्पात खडकपूर्णा धरणाचे पाणी कालव्याद्वारे सोडण्यात यावे, या मागणीसाठी त्याचा संघर्ष शासन दरबारी सुरू होता. मात्र यामध्ये यश न मिळाल्याने त्यांनी शेतात विषारी औषध प्राशन करून आपले जीवन संपवले आणि आत्महत्येचे कारण चिठ्ठीमध्ये लिहून ठेवले. दुसरीकडे चिखली तालुक्यातील गणेश थुट्टे व रंजना थुट्टे या शेतकरी दांपत्याने शेतात एकाच झाडाला लटकवून घेत आत्महत्या केली..गडचिरोलीत धान उत्पादक त्रस्त गडचिरोलीजिल्ह्यात केवळ दोन शेतकऱ्यांनी यंदा आत्महत्या केल्या. हा आकडा पूर्वीच्या तुलनेत कमी दिसत असला, तरी शेतकऱ्यांवरील संकटे वाढतच असल्याने आकडा पुन्हा वाढण्याची भिती व्यक्त होत आहे. धानाला योग्य भाव नसणे, धान खरेदी केंद्र वेळेत सुरू न होणे व नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दराने धान विकावा लागणे, ही जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांची कारणे आहे. जिल्ह्यात अनेक नद्या असूनही सिंचन व्यवस्था नाही. त्यामुळे फारच थोडे शेतकरी दुबार पिक घेतात. याशिवाय खत, कीटकनाशकांच्या वाढलेल्या किमती, रानटी हत्तींचा हैदोस, लांबलेल्या पावसामुळे खराब झालेले पीक, अशी अनेक संकटे आहेत..Akola: पंचवीस वर्षांत सव्वा तीन हजार शेतकऱ्यांनी दिला जीव! मायबाप सरकार लक्ष देईल काय; आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबांचा टाहो.नागपुरात केवळ सात शेतकऱ्यांना मदतजिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात २०२५ या वर्षात १५ पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यात फक्त शासनाच्या निकषानुसार सात आत्महत्या मदतीसाठी पात्र ठरल्या आहेत. जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्याची ओळख एकेकाळी ‘संत्र्याचा कॅलिफोर्निया’ म्हणून होती. पण हळूहळू पाण्याची पातळी खोल जायला लागली व संत्रा सरणावर पोहचला. यामुळे शेतकरी हा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत गेला व त्यात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे नापिकी वाढत गेली. सततच्या नापिकीमुळे कर्ज वाढत गेले. शेतातील मालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला. यात १५ पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपली जीवनलीला संपवली. यातही शासनाचे निकष आडवे आले व फक्त सातच शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले..वाशीममध्ये ८९ आत्महत्यावाशीम वर्षभरात वाशीम जिल्ह्यातील ८९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, शासन दरबारी त्यापैकी केवळ ४५ आत्महत्या आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरल्या व ४४ आत्महत्या अपात्रतेच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. जिल्ह्यात केवळ १२ टक्के शेती सिंचनाखाली आहे. जिल्ह्यात वर्षभरात मालेगाव तालुक्यात सर्वाधिक २५ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. त्या खालोखाल कारंजा व मंगरुळपीर तालुक्यात १८-१८ आत्महत्या झाल्या आहेत. अन्य तालुक्यांचे आकडे वाशीम -१०, रिसोड - १४ व मानोरा - ४ असे आहेत..यवतमाळात प्रति दिवसाला एक आत्महत्यायवतमाळ जिल्ह्यात यावर्षी आतापर्यंत तब्बल ३४२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. ही आकडेवारी प्रति दिवसाला एक आत्महत्या अशी दिसून येते. २००१ पासून अनेक सरकारे आली आणि गेलीत. पण शेतकरी आत्महत्यांचे केवळ राजकारण झाले. या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन सुरवातीच्या काळात प्रयत्न झालेत. परंतु त्यानंतर देखील शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नसल्याचे विदारक चित्र आहे. यावर्षी अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि परतीच्या पावसामुळे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक मातीमोल झाले. त्यामुळेच यंदाचा आत्महत्यांचा आकडा ३४२ वर पोहचला आहे. विशेष म्हणजे दसरा-दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या दिवसांत, म्हणजेच ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांमध्ये दीडशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी त्यांचे जीवन संपवले आहे. त्यातही ऑगस्ट महिन्यात ४३, तर दिवाळीच्या ऑक्टोबर महिन्यात ४१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या..सरकारी आकड्यांपेक्षा अधिक आत्महत्याअमरावती जिल्ह्यातील गेल्या अकरा महिन्यांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे चित्र अतिशय विदारक आहे. या अकरा महिन्यांत तब्बल १८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तथापि शासनाने यातील ४९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या निकषाखाली पात्र ठरविल्या आहेत. २००१ पासून पंचवीस वर्षांत जिल्ह्यात शासनाने केवळ २ हजार ९१८ आत्महत्या सहायता निधीसाठी पात्र ठरविल्या. प्रत्यक्षात आत्महत्यांचा आकडा कितीतरी मोठा आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात १८१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे अतिवृष्टी व सततच्या पावसाची भर पडली आहे. उत्पादनातील घट, बाजारात मिळणारा कमी दर व यामुळे बॅंक किंवा सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड या चिंतेने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कारणे कुटुंबीयांकडून सांगण्यात येतात..भंडारा-गोंदियात २८ भंडारा/गोंदियाभंडारा जिल्ह्यात २४ जणांनी जानेवारी ते नोव्हेंबर या महिन्यात आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ११ शेतकरी आत्महत्या शासकीय मदतीस पात्र ठरविण्यात आल्या असून, १३ प्रकरणे अपात्र ठरविलेले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील चार शेतकऱ्यांनी या वर्षी मृत्यूला कवटाळले. यात तीन आत्महत्या या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात, तर एक आत्महत्या गोरेगाव तालुक्यात झाली.चंद्रपुरात १४५ शेतकरी आत्महत्या चंद्रपूरमागील ११ महिन्यांत जिल्ह्यातील १४५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. जानेवारी महिन्यात ९, फेब्रुवारी ७, मार्च १२, एप्रिल १२, मे ११, जून १६, जुलै १६, ऑगस्ट १६, सप्टेंबर २०, ऑक्टोबर १३ आणि नोव्हेंबर महिन्यात १३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. चंद्रपुरात कापूस आणि सोयाबीनचे भाव हमीभावा पेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. अभ्यासानुसार, ५५ टक्के शेतकऱ्यांना चिंता आणि निद्रानाशाचा सामना करावा लागतो. चंद्रपुरात मानसिक आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 