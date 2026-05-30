विदर्भावासियांना उकाड्यापासून मिळणार दिलासा? वऱ्हाडात कधी दाखल होणार मान्सून? वाचा

नागपूर विदर्भासह देशभरातील बळीराजा ज्या क्षणाची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहे, त्या मॉन्सूनचे यंदा अंदमानात वेळेआधी आगमन झाले. मात्र, त्यानंतर मॉन्सूनच्या पुढील वाटचालीला काहीसा ब्रेक लागल्याने अद्यापही केरळमध्ये दाखल होऊ शकला नाही. त्यामुळे साहजिकच विदर्भांतही मॉन्सूनचे आगमन थोडे लांबणीवर पडणार आहे..यावर्षी अपेक्षेपेक्षा लवकरच मॉन्सून अंदमान व निकोबार बेटासह अरबी समुद्राच्या काही भागांत दाखल झाला होता. त्यामुळे केरळच्या किनारपट्टीवरही २६ मेपर्यंत धडकण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागातर्फे वर्तविण्यात आली होती. मात्र, मधल्या काळात मॉन्सूनच्या प्रगतीत बाधा निर्माण झाल्याने वेगही मंदावला..एक आठवड्यापासून मॉन्सून श्रीलंकेच्या आसपासच्या परिसरातच रेंगाळलेला दिसून येत आहे. मे महिना संपत आला असताना अजूनपर्यंत मॉन्सून पुढे सरकला नाही. त्यामुळे साहजिकच बळीराजाची चिंता व धाकधूक वाढत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सुस्तावलेला मॉन्सून लवकरच पुन्हा पुढे वाटचाल करणार असून, येत्या एक जूनपर्यंत केरळात दाखल होणार असल्याचे बोलले जात आहे..निर्धारित तारखेपर्यंत केरळात पोहोचला आणि मॉन्सूनला पुढे पोषक वातावरण मिळाल्यास विदर्भात यायला किमान दहा ते बारा दिवस लागणार आहे. अशा परिस्थितीत मॉन्सूनचा विदर्भांतील मुहूर्त थोडा लांबणार आहे. यावेळी प्रशांत महासागरात अल निनो सक्रिय झाला आहे. मॉन्सूनला विलंब होणे, त्याचाच एक भाग आहे..अल निनोचा पावसालाही बसणार फटकायंदाच्या पावसाळ्यावर अल निनोचा प्रभाव राहणार आहे. त्यामुळे साहजिकच पाऊसही कमी पडणार आहे. सुरुवातीला पुरेसा पाऊस राहणार नसल्याने पेरण्या उशिरा होऊ शकतात. त्यानंतर मध्यंतरी मोठा खंड पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होणार आहे. हवामान विभागातर्फे यावर्षी देशात सरासरीच्या केवळ ९२ टक्के पावसाचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, जी शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब आहे..मॉन्सूनपूर्व सरींची शक्यतामुळातच यावर्षीचा मॉन्सून कमजोर दिसून येत असल्याचे हवामानतज्ज्ञ प्रा. सुरेश चोपणे यांनी सांगितले. लवकरच मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे अनुकूल वातावरण मिळून मॉन्सून पुढे वेगाने वाटचाल करू शकतो. साधारणपणे ७ जून ही विदर्भात मॉन्सूनच्या आगमनाची तारीख आहे. यावेळी तो मुहूर्त लांबणार आहे. दरम्यानच्या काळात विदर्भ व आजूबाजूच्यापरिसरात मॉन्सूनपूर्व सरींची दाट शक्यता आहे. त्याचवेळी काही जिल्ह्यांमध्ये सौम्य उष्णलाटही राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे, हवामान विभागानेदेखील या आठवड्यात विदर्भामध्ये वादळी पावसाची शक्यता वर्तविली आहे.