विदर्भ

Nagpur Weather: विदर्भाला उकाड्यापासून मिळणार दिलासा; शुक्रवारनंतर जोरदार पाऊस, तीन जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Heavy Rain Likely in Vidarbha After Friday Yellow Alert Issued: विदर्भात उकाड्याला ब्रेक; बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे शुक्रवारनंतर मुसळधार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा इशारा
Nagpur Weather Update

Nagpur Weather Update

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : पावसाने दडी मारल्याने घामाघूम झालेल्या वैदर्भीयांना लवकरच उकाड्यापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या शुक्रवारनंतर नागपूरसह विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता असून, तसा यलो अलर्ट प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे देण्यात आला आहे.

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