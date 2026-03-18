Vidarbha Weather: उन्हाचे चटके अन् वादळाचे सावटही; विदर्भात पुढील दोन दिवस वादळी पावसाचा यलो अलर्ट

नागपूर : एकीकडे प्रादेशिक हवामान विभागाचा विदर्भात अवकाळी पावसाचा इशारा असताना, दुसरीकडे उन्हाचे चटकेही बसत आहेत. मंगळवारी नागपूरसह सर्वच जिल्ह्यांमध्ये उन्हाचा तडाखा जाणवला. उपराजधानीत ३७.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, तर अमरावती व वर्ध्याचा पारा उच्चांकीवर गेला. .विदर्भात पुढील दोन दिवस वादळी पावसाचा यलो अलर्ट असल्यामुळे ऊन व उकाड्यापासून किंचित दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे ओडिशासह पूर्वोत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये वादळी पाऊस बरसला..Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यात पावसाचा 'यलो अलर्ट', बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा.या पार्श्वभूमीवर विदर्भातही पावसाचा इशारा देण्यात आला होता. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून जवळपास रोजच हवामान विभागाकडून यलो अलर्ट जारी करण्यात येत आहे. मात्र पावसाचा थेंबही पडला नाही. उलट उन्हाचे सौम्य चटके जाणवत आहे..Vidarbha Weather: विदर्भात वादळासह गारपिटीचीही शक्यता; विदर्भात तीन-चार दिवस यलो अलर्ट, सावधानतेचा इशारा.हवामान विभागाने १८ व १९ मार्चला नव्याने नागपूरसह विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस व गारपिटीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे वातावरणात बदल अपेक्षित आहे. दिवसा ढगाळ वातावरण राहणार असून, सायंकाळी पावसाची शक्यता आहे. चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यांना गारपिटीचा तडाखा बसू शकतो. हवामान विभागाने बुधवारी चंद्रपूर जिल्ह्यात गारपिटीचा आॅरेंज अलर्ट दिला आहे.