विदर्भात आज-उद्या मुसळधारेचा इशारा, हवामान विभागाचा यलो व ऑरेंज अलर्ट

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर, ता. २७ : चार-पाच दिवसांचा ब्रेक घेतल्यानंतर आता मॉन्सून पुन्हा विदर्भात सक्रिय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक हवामान विभागाने बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये यलो व ऑरेंज अलर्ट दिला असून, मंगळवार किंवा त्यानंतर सर्वत्र जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. विशेषतः २८ व २९ जुलै रोजी काही भागांत मुसळधार तसेच अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. IMD Issues Yellow and Orange Alert for Vidarbha Rain.हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला असून, तो मध्य भारताच्या दिशेने सरकत आहे. त्याच्या तीव्र प्रभावामुळे विदर्भात पुढील काही दिवस पावसाळी वातावरण राहण्याची दाट शक्यता आहे. पावसाची शक्यता लक्षात घेता हवामान विभागानेही पुढील चार दिवस विदर्भात दुहेरी अलर्ट जारी केला आहे..Maharashtra Rain: जुलैमधील अतिवृष्टीला ‘एल निनो’च कारणीभूत; मॉन्सूनचा प्रवाह क्षीण असताना समुद्रावरील बाष्पामुळे उंच ढगांची निर्मिती.नागपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट असून चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया या तीन जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. विशेषतः २८ व २९ जुलै रोजी मुसळधार किंवा अतिवृष्टीची शक्यता आहे. त्यामुळे या आठवड्यात वरुणराजा पुन्हा नागपूर व विदर्भात धुमाकूळ घालण्याची दाट शक्यता आहे..पाऊस बेपत्ता झाल्यापासून विदर्भात ऊन वाढले असून, कमाल तापमान २५ वरून ३३ अंशांवर पोहोचले आहे. ऊन व ढगाळ वातावरणामुळे असह्य उकाडादेखील जाणवत आहे. परिणामतः पुन्हा पंखे व कुलर जोरात फिरू लागले असून, एसीही सुरू करावे लागले आहेत..विदर्भात पावसाची २६ टक्के तूटदरवर्षीच्या तुलनेत यंदा पाऊस अपेक्षेप्रमाणे कमी पडल्यामुळे पावसाची तूट अजूनही भरून निघाली नाही. सद्यःस्थितीत विदर्भात ३३२ मिमी पाऊस बरसला आहे, जो सरासरी पावसाच्या (४४६ मिमी) २६ टक्के कमी आहे. नागपूरचा विचार केल्यास, शहरात आतापर्यंत ३५५ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. हे प्रमाण सरासरी पावसाच्या (४५३ मिमी) २२ टक्के कमी आहे. विदर्भात केवळ गोंदिया जिल्ह्यातच सरासरीपार पाऊस पडला आहे. येथे सर्वाधिक ५८० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे, जो एक टक्का जास्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.