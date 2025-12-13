विदर्भ

Human-Leopard Conflict : हिवाळ्यातच बिबट्या शहरांमध्ये का येतोय? वन्यजीव अभ्यासकांनी सांगितलं खरं कारण

Why Leopards Enter Cities During Winter : जंगलातील बिबटे मोठ्या प्रमाणात शहराकडे येत असल्याने सध्या वन्यजीव-मानव संघर्षाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण हे बिबटे हिवाळ्यात शहराकडे का येत आहेत? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्या शहरात येण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. या बिबट्याकडून मानवी वस्तीत प्रवेश केला जातो आहे. इतकच नाही तर बिबट्याच्या हल्ल्यात काही नागरिकांना जीव गमवावा लागला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, सातारा अशा जवळापास सगळ्याच भागात वन्यजीव-मानव संघर्षाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशातच हे बिबटे हिवाळ्यातच शहराकडे का येत आहेत? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो आहे.

