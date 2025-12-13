Human-Leopard Conflict : हिवाळ्यातच बिबट्या शहरांमध्ये का येतोय? वन्यजीव अभ्यासकांनी सांगितलं खरं कारण

गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्या शहरात येण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. या बिबट्याकडून मानवी वस्तीत प्रवेश केला जातो आहे. इतकच नाही तर बिबट्याच्या हल्ल्यात काही नागरिकांना जीव गमवावा लागला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, सातारा अशा जवळापास सगळ्याच भागात वन्यजीव-मानव संघर्षाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशातच हे बिबटे हिवाळ्यातच शहराकडे का येत आहेत? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो आहे. .यासंदर्भात आता राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य यादव तरटे पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की ''हिवाळ्यात बिबट्या शहराकडे येण्याची अनेक कारणे आहेत. बिबट्या हिवाळ्यात शहरांजवळ किंवा मानवी वस्तीत येण्यामागे शिकार आणि अधिवास हे मुख्य घटक आहेत. अन्नाची उपलब्धता हा घटक महत्त्वपूर्ण आहे.''पुढे त्यांनी सांगितलं की, ''हिवाळ्यात, जंगलातील बिबट्यांचे नैसर्गिक खाद्य उदा. हरीण व रानडुक्कर अन्नाच्या शोधात कमी उंचीच्या किंवा मैदानी प्रदेशाकडे स्थलांतर करतात. गाव व शहरांच्या आसपास भटकी कुत्री, मोकाट डुकरे आणि इतर पाळीव प्राणी सहज उपलब्ध होतात. ही सोपी शिकार बिबट्यांना शहराकडे आकर्षित करते, कारण त्यांना कमी ऊर्जा खर्च करून अन्न मिळते.''.Sangli Leopard: सांगलीत बिबट्याचा वावर; पायाचे ठसे सापडले पण प्रशासनाची कारवाई कुठे अडकली?.याशिवाय ''शहरांचा विस्तार आणि जंगल भागात मानवाचा अतिवावर यामुळे बिबट्यांचा नैसर्गिक अधिवास (Habitat) कमी होत आहे. त्यांच्या पारंपरिक मार्गांवर आणि प्रदेशांवर मानवी वस्ती अतिक्रमण करत आहे. परिणामी, बिबट्यांना त्यांच्या नैसर्गिक सीमा ओलांडून मानवी वस्तीच्या जवळ येणे भाग पडते'', असंही त्यांनी सांगितलं..''विशेषतः कडाक्याच्या थंडीत, बिबट्यांना शहराच्या आसपासच्या शेतीत किंवा दाट झुडपांमध्ये उबदार आश्रय मिळतो. हे ठिकाण त्यांना रात्रीच्या वेळी लपण्यासाठी सुरक्षित वाटते. थोडक्यात, शिकार कमी झाल्यामुळे आणि मानवाने त्यांच्या नैसर्गिक जागेत हस्तक्षेप केल्यामुळे, बिबट्या गरजेपोटी शहराकडे येत आहेत. ही वाढती समस्या वन्यजीव संवर्धन आणि शहरी नियोजन यांच्यात समन्वय साधण्याची गरज अधोरेखित करते आहे. ग्रामीण विकास व शहरी विकास, जैवविविधता संवर्धन आणी वन्यजीव व्यवस्थापन या दृष्टीने एकत्रित विचार होणे गरजेचे आहे'', असंही ते म्हणाले..Nagpur Leopard Rescue : इंजेक्शन मारलं अन् जाळीत पकडलं; भरवस्तीत शिरलेला बिबट्या जेरबंद, रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक घटनाक्रम.यासंदर्भात बोलताना वन्यजीव अभ्यासक श्रीनाथ वानखडे म्हणाले की ''शहरांची सीमा थेट जंगल किंवा डोंगराच्या पायथ्याशी जोडली जाते, ज्यामुळे बिबट्याला शहरात येणे सोपे होते. तरुण बिबट्या स्वतःची नवीन हद्द शोधण्यासाठी दूरवर प्रवास करतात आणि या प्रवासात ते शहरांमध्ये प्रवेश करू शकतात. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, मानवाकडून नैसर्गिक अधिवासावर केलेले अतिक्रमण हे बिबट शहराकडे वळण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे'', असेही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.