Amravati Crime: जन्म देणाऱ्या आईलाच मुलीचा ताबा देण्यास नकार; मुंबईतील महिलेविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा

अमरावती : तीन वर्षांच्या मुलीचा लळा लागल्यामुळे फिरण्यासाठी मुंबईत घेऊन गेलेल्या ओळखीतील महिलेने मुलीला तिच्या आईच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला, असा आरोप पीडित मुलीच्या आईने तक्रारीत केला. त्या आधारे मुंबईच्या महिलेविरुद्ध खोलापुरीगेट ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...एक महिला नजीकच्या जिल्ह्यात एसटी महामंडळात नोकरीला आहे. त्या अमरावतीमध्ये खोलापुरीगेट ठाण्याच्या हद्दीत पती व मुलीसह राहत होत्या. महिला कर्तव्यावर जात असताना देखभालीसाठी तीन वर्षांच्या मुलीला शहरातील एका महिला नातेवाइकाच्या घरी ठेवत होत्या. ऑगस्ट २०२५ मध्ये आई सदर मुलीला घेण्याकरिता महिला नातेवाइकाकडे गेली असता, तेथे मुलगी दिसली नाही. .मुलीला तिच्या आईच्या ओळखीतील महिलेने मुंबई येथे फिरण्यासाठी घेऊन जात असल्याचे सांगून नेले. त्यावेळी मुलीच्या आईनेसुद्धा त्याला विरोध केला नाही. काही दिवसांनंतर मुलीची आई तिला घेण्याकरिता मुंबईत राहणाऱ्या ओळखीतील महिलेकडे गेली होती. मुलगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असल्याचे त्या महिलेने मुलीच्या आईला सांगून मुलीला ताब्यात देण्यास विलंब केला. .त्यामुळे मुलीच्या आईने मालाड, मुंबई पोलिस ठाण्यात मुलीचा ताबा मिळविण्याकरिता तक्रार दिली होती. तेथे तीन वर्षांच्या मुलीला मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेऊन जी महिला तिला घेऊन गेली होती तिच्या विरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. परंतु घटनास्थळ हे अमरावती आयुक्तालयाच्या हद्दीत खोलापुरीगेट ठाण्यात येत असल्याने मुंबई पोलिसांनी अमरावतीच्या खोलापुरीगेट पोलिसांकडे प्रकरण वर्ग केले. सद्य:स्थितीत त्या मुलीला मुंबई पोलिसांनी सुरक्षित ठिकाणी ठेवलेले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.अपहरणाची तक्रार देणारी मुलीची आई आणि जिणे सोबत मुंबईत मुलीला नेले, त्या दोघींनाही चौकशीसाठी खोलापुरीगेट ठाण्यात बोलविण्यात आलेले आहे. बयाणानंतर तपासाची पुढील दिशा ठरेल.-सीमा दाताळकर, पोलिस निरीक्षक, खोलापुरीगेट, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.