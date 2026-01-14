व्हिडिओ | Videos

Maval Crime Case: दरोडा टाकण्यासाठी आले अन् तिघांच्या जीवावर उठले, काय घडलं होतं? | Sakal News

Maval Crime Case: २०१७च्या मावळ तिहेरी हत्याकांडाचा अखेर निकाल; वडील-आई-मुलाच्या निर्दयी हत्येप्रकरणात दरोडेखोर आरोपींना आठ वर्षांनंतर वडगाव मावळ सत्र न्यायालयाकडून जन्मठेपेची कठोर शिक्षा..

मावळ तालुक्यातील धामणे गावात २०१७ साली घडलेल्या निर्घृण तिहेरी हत्याकांड प्रकरणातील दहा आरोपींना आठ वर्षांच्या सुनावणीनंतर अखेर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सशस्त्र दरोड्यात विरोध केल्यामुळे नथु फाले, छबाबाई फाले आणि त्यांचा मुलगा अभिनंदन फाले यांची झोपेतच हत्या करण्यात आली होती. या घटनेमुळे मावळ तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली होती. तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी सखोल तपास करून आरोपींविरोधात मजबूत पुरावे सादर केले. तत्कालीन तपासी अधिकारी मुगुट पाटील यांच्या तपासामुळे गुन्हा न्यायालयात सिद्ध झाला. अखेर वडगाव मावळ सत्र न्यायालयाने दहा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

