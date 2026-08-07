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Abhijeet Dipke: सरकारची अमेरिकन कंपनीच्या मदतीने दिपकेवर पाळत? वैयक्तिक माहिती प्रदर्शित केली?

Abhijeet Dipke: सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके यांचा आरोप; अमेरिकन AI स्टार्टअपच्या प्रात्यक्षिकादरम्यान भारत मंडपममध्ये वैयक्तिक माहिती उघड झाल्याने सरकारकडून पाळत ठेवल्याचा आरोप

CJP Founder Abhijeet Dipke: सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके याने सरकार अमेरिकन कंपनीच्या मदतीनं पाळत ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप केलाय. नवी दिल्लीतील भारत मंडपमधील कार्यक्रमात दिपकेंची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आलाय. अमेरिकेच्या एका AI स्टार्टअप कंपनीनं प्रात्यक्षिकादरम्यान ही खासगी माहिती मांडल्याचा दावा केलाय.

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