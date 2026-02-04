व्हिडिओ | Videos

अमरावतीत ४ हजार लाडक्या बहिणी तहसील कार्यालयावर धडकल्या, दिला हा इशारा | Ladki Bahin Yojana News | Sakal News

Amravati News: अमरावतीतील नांदगाव खंडेश्वरमध्ये ४ हजार लाडक्या बहिणींना हप्ता न मिळाल्याने संताप; ठाकरे गटाचे नेते प्रकाश मारोटकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो बहिणींचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा, सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत १५ दिवसांत हप्ता द्या अन्यथा रास्ता रोकोचा इशार..

अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर येथे लाडक्या बहिणी योजनेचा हप्ता न मिळाल्याने शेकडो महिला आक्रमक झाल्या. ठाकरे गटाचे नेते प्रकाश मारोटकर यांच्या नेतृत्वाखाली लाडक्या बहिणींनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत जोरदार धडक दिली. यावेळी सुमारे ४ हजार लाडक्या बहिणींना अद्याप हप्ता न मिळाल्याने महिलांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळाला. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. १५ दिवसांच्या आत प्रलंबित हप्ता देण्यात यावा, अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल, असा ठाम इशारा आंदोलक महिलांनी दिला आहे. प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

