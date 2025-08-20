Chhatrapati Sambhajinagar: 'छावा' पदाधिकारी महिलेनं बॉयफ्रेंडचा काटा काढला, काय घडलं? | Bharti Dubey | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

Chhatrapati Sambhajinagar News: औरंगाबादमध्ये ३२ वर्षीय युवक रहस्यमयरीत्या बेपत्ता; हर्सूल पोलीस ठाण्यात दाखल झालेली मिसिंग तक्रार १३ दिवसांपासून अनुत्तरित, सचिन औताडे घरातून दुचाकीवर निघाल्यानंतर गायब, घरच्यांचा आक्रोश सुरूच..

हर्सूल पोलीस ठाण्यात ३१ जुलैला एक मिसिंग तक्रार दाखल होते. ३२ वर्षांचा सचिन पुंडलिक औताडे ३१ जुलैला दुपारी साडेबारा वाजता घरात कोणालाही काहीही न सांगता एमएच २० एएफ ५६५१ ही दुचाकी घेऊन बाहेर गेला होता. पण त्यानंतर तो घरी आलाच नाही. घरच्यांनी शोध घेतला फोन तर बंदच लागत होता. पण त्याचा कुठेही शोध लागला नव्हता. त्यावरून सचिनचा भाऊ राहुल पुंडलिक औताडे यांने हर्सूल पोलीस ठाण्यात बेपत्ताची नोंद केली. पोलिसांनी तक्रार दाखल करताच शोध सुरु केला पण तरी सचिनचा पत्त्या कुठेच लागत नव्हता. जवळपास १३ दिवस सचिनचा शोध सुरु होता. त्याच्या घरचे सुद्धा पोलीस स्टेशनच्या पायऱ्या झिजवून थकले होते.

