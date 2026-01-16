व्हिडिओ | Videos

Sambhajinagar Mahapalika Result: Sanjay Shirsat कार्यकर्त्याला मारहाण, Harshana Shirsat आक्रमक | Sakal News

Sambhajinagar Mahapalika Updates: संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या मतमोजणीपूर्वी प्रचंड राडा; संजय शिरसाट यांच्या कार्यकर्त्याला पोलिसांकडून मारहाण, हर्षदा शिरसाटांचा आक्रमक पवित्रा, 'पोलिसांवर गुन्हा दाखल होईपर्यंत मतमोजणी सुरू होऊ देणार नाही'..

संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या मतमोजणीपूर्वी बुधवारी सकाळी प्रचंड गोंधळ आणि राडा झाल्याची घटना समोर आली आहे. मतमोजणी केंद्रावर मंत्री संजय शिरसाठ यांचे कार्यकर्ते विकास जैन हे उपस्थित राहत असताना पोलिसांनी त्यांना लाठीचार्ज करत मारहाण केल्याचा आरोप शिरसाठ गटाने केला आहे. या घटनेनंतर मंत्री संजय शिरसाट यांची मुलगी हर्षदा शिरसाट आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. 'जोपर्यंत संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मतमोजणी केंद्रावरून हलणार नाही आणि मतमोजणी सुरू होऊ देणार नाही' असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला. घटनास्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, हर्षदा शिरसाठ यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी संदीप नागरे यांनी संवाद साधला असून त्यांनी पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप पुन्हा एकदा उपस्थित केला.

