Santosh Deshmukh Case: 'Krushna Andhale यापूर्वीही गुन्हे करायचा, आसपासच असायचा पण..' | Dhananjay Deshmukh | Vaibhavi Deshmukh | Sakal News

Beed जिल्ह्यातील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कृष्णा अंधाळे अजूनही फरार, अंधाळेला अटक का होत नाही असा धनंजय देशमुख यांचा सवाल; दिवाळीतही देशमुख कुटुंब शोकाकुल, “आमचं सर्वस्व हिरावून घेतलं” अशी वैभवी देशमुखची भावनिक प्रतिक्रिया..

बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी कृष्णा अंधाळे अजूनही पोलिसांच्या ताब्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर धनंजय देशमुख यांनी संताप व्यक्त करत "अंधाळेला अजून अटक का केली जात नाही?" असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांनी सांगितलं की, "देशमुख कुटुंबाने यंदाची दिवाळी साजरी केली नाही, कारण आमचं संपूर्ण आयुष्यच अंधारमय झालं आहे." दरम्यान, वैभवी देशमुख हिनेही भावनिक प्रतिक्रिया देत सांगितलं की, "या दिवाळीत आनंद साजरा करण्यासारखं काहीच उरलेलं नाही. आमचं सर्वस्व हिरावून घेतलं गेलं आहे." या प्रकरणात न्याय मिळावा आणि आरोपी कृष्णा अंधाळेला तातडीने अटक व्हावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.

