व्हिडिओ | Videos

Pune News: घोरपडी बी टी कवडे रस्त्यावर कोयता गँगनं ६ दुकानं फोडली, हल्ला करणाऱ्यांमध्ये महिलाही | Sakal News

Pune News: बी. टी. कवडे रस्ता परिसरात कोयता गँगचा पुन्हा धुमाकूळ; शनिवारी रात्री हातात कोयते घेऊन सहा दुकानांची तोडफोड, उभी वाहने फोडली, व्यापारी-रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट..

बी. टी. कवडे रस्ता परिसरात पुन्हा एकदा कोयता गँग सक्रिय झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. शनिवारी रात्री काही तरुणांनी हातात कोयते घेऊन परिसरात धुमाकूळ घातला. रस्त्यावरील सहा दुकानांची तोडफोड करत काचा फोडण्यात आल्या, तर रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली काही वाहने कोयत्याने फोडल्याने त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. विशेष म्हणजे या टोळीत चार पुरुष आणि एका महिलेचा समावेश होता. सर्वांनी तोंडाला मास्क लावले होते. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून व्यापारी आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.