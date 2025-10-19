व्हिडिओ | Videos

Buldhana News: दीड कोटींची डिफेंडर कार, Sanjay Gaikawad-Vijayraj Shinde आमनेसामने | Sakal News

बुलढाण्यात भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात वाढत चाललेला वाद; डिफेंडर कारवरून होणाऱ्या तणावामुळे आमदार संजय गायकवाड आणि जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांच्यात उग्र संघर्ष स्पष्ट..

बुलढाण्यात गेल्या काही दिवसांपासून भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोपाची आग पेटली आहे. नुकत्याच घटनांमध्ये डिफेंडर कारवरून वारेफेरी होत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे, ज्यामुळे राजकीय तणाव आणखी वाढला आहे. या संघर्षात शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांच्यात उग्र मतभेद स्पष्ट दिसत आहेत. नेमकं काय बघा व्हिडीओ..

