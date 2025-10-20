व्हिडिओ | Videos

Chhatrapati Sambhajinagar: दारू पित असताना मित्रांमध्येच झाला वाद, पुढे बघा काय घडलं?| Sakal News

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हद्दीतील शाळेच्या मैदानावर रात्रीच्या सुमारास एका मित्राने दुसऱ्या मित्राचा गळा कापून केल्याची घटना घडली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर हद्दीतील शाळेच्या मैदानावर रात्रीच्या सुमारास एका मित्राने दुसऱ्या मित्राचा गळा कापून खून केल्याची गंभीर घटना घडली आहे. जवाहर नगर पोलीस स्टेशन हद्दीत ही घटना घडली असून, माहितीनुसार दोघे मित्र दारू पित असताना किरकोळ कारणावर वाद सुरु झाला. त्यानंतर एका मित्राने चाकूने दुसऱ्या मित्राचा गळा कापला. या प्रकरणी जवाहर नगर पोलिसांनी आरोपी मित्राला ताब्यात घेतले आहे.

