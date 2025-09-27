व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange यांची प्रकृती अचानक बिघडली | Chhatrapati Sambhajinagar | Maratha Vs Obc | Sakal News

Manoj Jarange मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांची प्रकृती अचानक गंभीर झाली आहे. मागील दोन दिवसांपासून ते आजारी होते, मात्र आज अतित्रास झाल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या प्रकृतीविषयी अद्याप वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपशील मिळत आहे.

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावली असून त्यांना छत्रपती संभाजीनगरच्या गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. मागील दोन-तीन दिवसांपासून जरांगे यांना ताप, खोकला, सर्दी आणि अशक्तपणा जाणवत होता. आज या त्रासाची तीव्रता वाढल्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत आणि पुढील दोन-तीन दिवस हा उपचारक्रम चालू राहणार आहे.

