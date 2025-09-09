व्हिडिओ | Videos

घर वाचवण्यासाठी बाळ हातात घेऊन महिला रस्त्यावर | Dombivli Samarth Complex Building | Sakal News

Dombivaliतील समर्थ कॉम्प्लेक्स इमारतीतील महिलांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. घर वाचवण्यासाठी फलकबाजीसह थेट पेट्रोलच्या बाटल्या हातात घेऊन रहिवासी महिलांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.

डोंबिवलीतील समर्थ कॉम्प्लेक्स इमारतीत राहणाऱ्या महिलांनी घर वाचवण्यासाठी थेट आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इमारतीवर कारवाई होऊ नये म्हणून रहिवासी महिलांनी हातात फलक घेतले असून, पेट्रोलच्या बाटल्या दाखवत आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनामुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. समर्थ कॉम्प्लेक्सवरील कारवाईला सध्या स्थगिती देण्यात आली असली तरी, महिलांनी लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. दरम्यान, ठाकरे गटही रहिवाशांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. “ही कारवाई होऊ देणार नाही” असा आक्रमक पवित्रा ठाकरे गटाने घेतला असून, रस्त्यावर उतरून रहिवाशांना पाठिंबा दिला आहे.

