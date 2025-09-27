व्हिडिओ | Videos

Thane DPDC Meeting: Eknath Shinde यांच्या उपस्थितीत बैठक, Ganesh Naik यांनी फिरवली पाठ | Sakal News

Eknath Shinde News: ठाण्यात शिंदे विरुद्ध गणेश नाईक वाद उफाळला! भाजप-शिवसेना अंतर्गत धुसफूस DPDC बैठकीत पुन्हा चव्हाट्यावर, एकनाथ शिंदेंच्या आक्रमक पवित्र्यानं चर्चेला उधाण..

ठाणे जिल्हा म्हटलं की, राजकीय पटलावर सर्वप्रथम एकनाथ शिंदेंचं नाव घेतलं जातं. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून भाजप नेते गणेश नाईक यांची भागात सुरू असलेली सक्रियता आणि त्यांचा जनता दरबार, शिंदे गटाला अजिबात रुचलेला नाही. त्यामुळे शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून येताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाण्याच्या DPDC बैठकीतही शिंदे आणि भाजप नेत्यांमध्ये धुसफूस उघडपणे दिसून आली. बैठकीदरम्यान शिंदे आक्रमक पवित्र्यात दिसले, ज्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात या बैठकीची जोरदार चर्चा रंगली आहे. ठाण्याच्या DPDC बैठकीत नेमकं काय घडलं, याची इनसाईड स्टोरी सध्या ठाणे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

