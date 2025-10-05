व्हिडिओ | Videos

Gautami Car Accident: गौतमी पाटीलला अटक करावी; रिक्षा चालकाच्या मुलीची काय मागणी? | Pune News | Sakal News

Gautami Patil Car Accident News: पुण्यात गौतमी पाटीलच्या कारने रिक्षा चालकाला धडक दिल्याने रिक्षा चालक जखमी; राजकीय वातावरण तापले, मुलीच्या तक्रारीनंतर अटक करण्याची मोठी मागणी उभ्या राहिली..

पुण्यातील घडामोडींत गौतमी पाटीलच्या कारने एका रिक्षा चालकाला धडक दिल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातात रिक्षा चालक जखमी झाला आहे. या प्रकरणामुळे पुण्याचे राजकीय वातावरण तापले असून, रिक्षा चालकाच्या मुलीने गौतमी पाटीलला अटक करावी अशी तातडीची मागणी केली आहे. मुलीच्या या तक्रारीनंतर प्रकरणाची अधिक चर्चा सुरु झाली आहे. नेमकं काय म्हणाली पाहा..

Gautami Patil

