व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Gokul Politics: Satej Patil सोबत Hasan Mushrif नी Munna Mahadik गटाचा गेम केला? | Sakal News

Kolhapur News: कोल्हापूर दूध संघ अर्थात गोकुळची ६३ वी सर्वसाधारण वार्षिक सभा पार पडली. आजच्या सभेत खरंतर म्हणावं तसा राडा झाला नाही. पण हो मुश्रीफांनी पडद्यामागून महाडिकांचा गेम केल्याची चर्चा आहे.

Kolhapur Gokul Meeting: कोल्हापूर दूध संघ अर्थात गोकुळची ६३ वी सर्वसाधारण वार्षिक सभा आज पार पडली. आजच्या सभेत खरंतर म्हणावं तसा राडा झाला नाही. पण हो मुश्रीफांनी पडद्यामागून महाडिकांचा गेम केल्याची चर्चा आहे. गोकुळची सभा सुरू होताना सभा मंडप तुडुंब भरला होता... मात्र सभा अर्धी होताच सभासदांनी देखील सभा मंडपातून काढता पाय घेतला.. नेमकं गोकुळच्या सभेत काय झालं, पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Kolhapur
maharashtra
satej patil
Sakal Newspaper
Hasan Mushrif
Sakal Media Group
Munna Mahadik

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com