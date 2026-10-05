Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! जागावाटपात फडणवीसांनी 'राष्ट्रवादीला' चेपवलं ?

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुचर्चित 'गोकुळ' (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी महायुतीमधील जागावाटपाचा फॉर्म्युला मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर ठरला असला, तरी महायुतीत मोठे नाराजीनाट्य उघडकीस आले आहे. या जागावाटपात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) अपेक्षित जागा न देता दुय्यम स्थान दिल्याचा आरोप होत आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ हे राष्ट्रवादीसाठी किमान १० स्वतंत्र जागांची मागणी करत होते. मात्र, राष्ट्रवादीला मिळालेल्या जागांमध्येच आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर गटाचा समावेश करण्यात आल्याने मुश्रीफ प्रचंड नाराज झाले आहेत. भाजप आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाला मिळालेल्या वाट्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला असून, मुश्रीफ आपली पुढील राजकीय भूमिका दोन दिवसांत जाहीर करणार असल्याच्या चर्चांनी कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.