Kolhapur Gokul Politics: Arun Dongale enters in NCP | Ajit Pawar | Devendra Fadnavis | Eknath Shinde

Kolhapur गोकुळ दूध उत्पादक संघात राजकीय घडामोडींचा उध्वस्त मळा; मुश्रीफांचा डाव महाडिक आणि बंटी पाटील यांना बाजूला करून शिंदे सैन्याला फायदा पोहचवतो, पुढील वर्षीच्या निवडणुकीवर परिणाम निश्चित..

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक संघ गोकुळमध्ये राजकारण दिवसेंदिवस बदलत आहे आणि या बदलांचा थेट परिणाम पुढील वर्षी होणार्‍या गोकुळच्या निवडणुकीत दिसून येणार आहे. यंदाच्या घडामोडींचा आढावा घेतला तर, मुश्रीफांनी आपल्या बाजूने डाव टाकला आहे; मात्र त्यांनी ना महाडिकांना, ना बंटी पाटीलांना सामील केले, तर खरा फायदा शिंदे सैन्याच्या हातात गेला आहे. या राजकीय खेळाचे पूर्ण विवेचन पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवट पर्यंत पाहा..

