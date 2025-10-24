व्हिडिओ | Videos

Jalna Yash Mittal Marhan: उद्योजकाला घेरून टोळक्याची लाथा बुक्क्यांनी घरच्यांपुढेच मारहाण | CCTV | Sakal News

Jalna शहरातील छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुचाकीवर आलेल्या तीन ते चार जणांनी तरुण उद्योजक यश मित्तलवर शिवीगाळ करत लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारहाण; मारहाणीची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली..

जालना शहरातील छत्रपती संभाजीनगर भागात रात्री साडेदहा वाजता तरुण उद्योजक यश मित्तलावर दुचाकीवर आलेल्या तीन ते चार जणांनी शिवीगाळ करत लाथा-बुक्क्यांनी बेशुद्ध मारहाण केली. मारहाणीची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, अज्ञात आरोपींविरोधात सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. घटना शहरात धक्कादायक ठरली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

