Jayant Patil यांचं Shivsena, Congress ला फाट्यावर मारलं | Sangli Politics | Sakal News

Sangli Politics: दिवाळी संपली पण राजकीय फटाकेबाजीला सुरुवात! पवारांचे निष्ठावंत जयंत पाटील सांगलीत राजकारण खेचण्यासाठी मैदानात, त्यांच्या नव्या डावामुळे बदलणार का सांगलीचं राजकीय गणित?

दिवाळी संपली, फटाकेही फुटले, पण आता राज्यात राजकीय फटाकेबाजीला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि शरद पवारांचे निष्ठावंत नेते जयंत पाटील यांनी सांगलीतील राजकारणात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी नवा डाव आखल्याचं समोर आलं आहे. त्यांच्या या हालचालीमुळे सांगलीच्या राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जयंत पाटील यांनी नेमकं काय पाऊल उचललं आणि त्याचा स्थानिक राजकारणावर कसा परिणाम होणार? जाणून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातुन..

