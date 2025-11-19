व्हिडिओ | Videos

Hasan Mushrif Samarjit Ghatge Sanjay Mandlik ना खरंच फसवलं? | Kagal Nagarparishad | Sharad Pawar | Sakal News

कागलमध्ये मुश्रीफ–समरजित घाटगे युती अनपेक्षित नसल्याचा दावा; लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही नेत्यांनी मला फसवल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय मंडलिकांची थेट टीका, आता नगरपरिषद निवडणुकीतील समीकरणांवर नवं वळण..

कागलमध्ये मुश्रीफ–समरजित घाटगे यांची युती झाली असून, ती अनपेक्षित नाहीय असं मत शिवसेना (शिंदे गट) चे खासदार संजय मंडलिक यांनी व्यक्त केलं. यावर बोलताना त्यांनी मोठा आरोप करत म्हटलं की, “दोन्ही नेत्यांनी मला लोकसभा निवडणुकीवेळी फसवलं होतं.” त्यांच्या या विधानानंतर कागल नगरपरिषद निवडणुकीचा राजकीय तापमान अजून वाढलं आहे. स्थानिक राजकारणात आधीच सूत्रं बदलताना दिसत आहेत आणि आता या नव्या राजकीय समीकरणामुळे पुढे काय घडणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलंय. आजचा मुख्य मुद्दा म्हणजे संजय मंडलिकांची ही प्रतिक्रिया. मुश्रीफ आणि घाटगे यांच्या या नव्या युतीवर त्यांना नेमकं काय वाटतं? त्यांच्या मनातली नाराजी, राजकीय घडामोडी आणि आगामी निवडणूक समीकरणं या सर्वांवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.

