Kolhapur News: 'दिल को बाजार नहीं बनाया' सुमितने स्टेटस ठेवलं अन.. | Sumit Teli News | Sakal News

Kolhapur हादरलं, ‘मला माझ्या चारित्र्यावर अभिमान आहे’ असा स्टेटस ठेवून ३० वर्षीय सुमित तेलीची शिवाजी पुलावरून पंचगंगेत उडी; विवाह न जमल्याने आलेल्या नैराश्याचा संशय..

कोल्हापूरमध्ये धक्कादायक घटना घडली असून शुक्रवार पेठेतील सुमित विक्रांत तेली (30) यांनी 'मला माझ्या चारित्र्यावर अभिमान आहे' असा व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवून शिवाजी पुलावरून पंचगंगेत उडी घेऊन आत्महत्या केली. विवाह न जमल्यामुळे नैराश्य आल्याची माहिती समोर आली आहे. अग्निशमन दलाने मृतदेह शोधला असून करवीर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे.

