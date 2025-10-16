व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Gokul Morcha: शेतकरी भडकला, गुरंढोरं घेऊन ‘गोकुळ’वर धडकला | Shaumika Mahadik | Hasan Mushrif | Sakal News

Kolhapur Gokul Morcha: गोकुळमध्ये डिबेंचर रक्कमेतील ४०% कपातीवर संतप्त दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी गाई-म्हशी घेऊन कार्यालयावर धडक दिली; संस्थाचालक आणि शेतकरी आक्रमक, विश्वासभंगाचा आरोप..

गोकुळमध्ये डिबेंचरचा मुद्दा चांगलाच तापलाय. उद्या वसुबारस आहे. पण त्याआधीच दूध उत्पादक शेतकरी थेट गाई-म्हशी घेऊन गोकुळच्या कार्यालयावर धडकले. यावेळी दूध उत्पादक शेतकरी आणि संस्थाचालकही आक्रमक झालेले दिसून आले आणि त्यांचा संताप यामुळे आहे की, गोकुळ दूध संघानं यंदा डीबेंचरच्या रकमेत ४० टक्के रक्कम कपात केली आहे. तरी, ही कपात करताना दूध संघानं आपल्याला विश्वासात घेतला नसल्याचा आरोप आंदोलक शेतकरी आणि संस्थाचालकांचा आहे.

