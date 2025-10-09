व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Gokul Politics: Navid Mushrif अन् संचालकांवर संस्थाचालकांना वेगळाच संशय? | Sakal News

Kolhapur गोकुळ डिबेंचर कपातीवर संघर्ष वाढला; दूध संस्थांनी कार्यकारी संचालकांना घेराव, १० ऑक्टोबरपर्यंत रक्कम परत न मिळाली तर आंदोलनाचा इशारा, निवडणूकपूर्व राजकारणात ७४ कोटींच्या रकमेचा वापर होण्याची शंका संस्थांकडून व्यक्त..

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघातील (गोकुळ) डिबेंचर रकमेतील कपातीचा वाद वाढत आहे. यंदा १ रुपये ५ पैसे कपात झाल्याने संस्थांचा संताप वाढला आहे. संस्थाचालकांनी कार्यकारी संचालकांना १० ऑक्टोबरपर्यंत रक्कम परत करण्याची मागणी केली, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला. निवडणूकपूर्व राजकारणाची शंका देखील उपस्थित झाली आहे.

