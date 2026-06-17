व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Gokul Politics: सतेज पाटलांसोबतच्या छुप्या मैत्रीचा आरोप करत महायुतीत मुश्रीफांना एकटं पाडण्याचा डाव?

Gokul Politics: "दहा टक्के कमिशन घेतल्याचा पुरावा द्या... मी राजीनामा देतो!" "बंटी पाटलांच्या विरोधात तलवार घेऊन जाऊ का?", हसन मुश्रीफांचा घटक पक्षांनाच सवाल

Gokul Politics: कोल्हापूरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मंत्री हसन मुश्रीफ केंद्रस्थानी आले आहेत. एकीकडे ठेकेदार संघटनांनी आमदार आणि मंत्र्यांवर कमिशनखोरीचे गंभीर आरोप केले आहेत, तर दुसरीकडे गोकुळच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील काही घटक पक्षांकडून अजूनही सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्यातील कथित मैत्रीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या दोन्ही मुद्द्यांवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Guardian Minister Hasan Mushrif
Gokul Election
Hasan Mushrif
Rural Development Minister Hasan Mushrif
Hasan Mushrif scam case
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics
Satej Patil BJP
Gokul Cooperative Meeting