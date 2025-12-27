व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Elections: Krishnaraj Mahadik नी भरला उमेदवारी अर्ज | Dhananjay Mahadik | Vaishnavi Mahadik | Sakal News

Kolhapur महानगरपालिका निवडणूक: प्रभाग क्रमांक ३ मधून कृष्णराज महाडिक यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल; अर्ज भरण्यापूर्वी आजी-आई-वडिलांच्या पायावर डोकं ठेवून घेतला आशीर्वाद..

कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक तीन मधून कृष्णराज महाडिक यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. निवडणूक अर्ज भरण्यासाठी निघण्यापूर्वी कृष्णराज महाडिक यांनी आपल्या आजी, आई आणि वडील यांच्या पायावर डोकं ठेवून आशीर्वाद घेतला. त्यानंतर त्यांच्या आई अरुंधती महाडिक, आजी आणि वहिनी वैष्णवी महाडिक यांनी औक्षण करत त्यांना निवडणुकीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

