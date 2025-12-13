व्हिडिओ | Videos

Kolhapur News: Dhananjay Mahadik ची Tararani महायुतीत अस्तित्व दाखवणार | Sakal News

Kolhapur News: कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठा राजकीय निर्णय; भाजपमध्ये विलिनीकरणाच्या चर्चांना पूर्णविराम देत ताराराणी आघाडी महायुतीसोबतच स्वतंत्र ओळखीने मैदानात उतरणार असल्याचे धनंजय महाडिक यांचे स्पष्ट संकेत..

कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची राजकीय घडामोड समोर आली आहे. माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या नेतृत्वाखालील ताराराणी आघाडी भाजपमध्ये विलीन होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी हा दावा फेटाळत ताराराणी आघाडी महायुतीसोबतच निवडणूक लढवणार, पण आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

