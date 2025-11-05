व्हिडिओ | Videos

Kolhapur News: आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवून दहशतीचा प्रयत्न, पोलिसांनी सगळी जिरवली | Video Viral | Sakal News

Kolhapur Crime News: कोल्हापूर शहरात आक्षेपार्ह स्टेटस आणि रिल्स टाकणाऱ्या टोळक्याला पोलिसांनी दाखवल्या खाक्या. 6 तरुणांवर शाहूपुरी पोलिसांनी धडक कारवाई..

कोल्हापूर शहरात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह स्टेटस आणि रील्स पोस्ट करून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळक्यावर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे. शाहूपुरी पोलीस ठाण्याच्या टीमने सहा तरुणांना ताब्यात घेऊन त्यांना उभ्या रित्या शिक्षा दिली. या तरुणांनी "मर्डर फिक्स 2025", "कोल्हापूरचा बाप" अशा स्वरूपाचे स्टेटस आणि रील्स टाकून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला होता. यावर तातडीने कारवाई करत पोलिसांनी संबंधित तरुणांकडून उठाबशा काढून घेतल्या तसेच त्यांची धिंडही काढण्यात आली.

