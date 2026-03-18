Kolhapur Gokul Politics: मुश्रीफ-बंटी पाटलांच्या मैत्रीचा नवा अध्याय

Hasan Mushrif: पाच वर्षात महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना आदर, विकासनिधीबाबत कोणताही भेदभाव असू नये, अशी अट घालत बंटी पाटील गटाकडून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाची निवड बिनविरोध करण्यात आली.

Hasan Mushrif-Satej Patil Friendship: वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष केला. तर भाजपचा उपाध्यक्ष झाला. तत्पूर्वी महाविकास आघाडी कडून देखील ही निवडणूक लढण्याचा निर्धार झाला होता. काँग्रेसकडून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठी अर्ज केला होता. मात्र आमदार सतेज पाटील यांच्या गटाकडून मैत्री धर्म पाळत काँग्रेस उमेदवारांचे अर्ज मागे घेतल्याने महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिल्पा शशिकांत खोत अध्यक्ष तर भाजपचे सदस्य तानाजी पाटील यांची जिल्हा परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड झाली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी येडगे यांनी निवड झाल्याचे जाहीर केले.

