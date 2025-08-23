व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Rada: पोस्टर अन् डॉल्बीचा वाद!, कोल्हापुरात राडा का झाला? | Banti Patil | Munna Mahadik | Sakal News

Kolhapur News: कोल्हापूर शहरातील सिद्धार्थनगर कमानीसमोर फलक आणि झेंडा फाडल्याच्या अफवा, दोन गटांमध्ये तुफान राडा; हत्यारांसह दगडफेक, ४ पोलिसांसह सात जण जखमी, वीज खंडित, तीन तासांनी पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली..

कोल्हापूर शहरातील सिद्धार्थनगर कमानीसमोर फलक आणि झेंड्यावरून दोन गटात शुक्रवारी रात्री तुफान राडा झाला. दोन्ही गट हत्यारांसह एकमेकांसमोर आले. दोन्ही बाजूंनी झालेल्या दगडफेकीत ४ पोलिसांसह सात जण जखमी झाले. प्रचंड गोंधळ, आरडाओरडा आणि त्‍यातच वीज खंडित झाल्याने गदारोळ उडाला. या चौकातील झेंडा फाडल्‍याच्‍या अफवेने या गोंधळात आणखी भर पडली. लक्ष्मीपुरी पोलिसांचा अपुरा पोलिस फाटा दोन्ही जमावांमध्ये अडकला. तीन तासांनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात पोलिसांना यश आले. तरी या राड्यामागे नेमकं कारण काय? जाणून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

