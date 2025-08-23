व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Rada News: दोन गटात तुफान राडा | Munna Mahadik | Banti Patil | Hasan Mushrif | Sakal News

Kolhapur News: कोल्हापूरातील सिद्धार्थनगर आणि राजेबागस्वार परिसरात चौकावरील वर्चस्वाच्या वादातून दोन गटांमध्ये तुफान दगडफेक आणि हाणामारी; अनेक वाहनांचे नुकसान, एका वाहनाला आग, पोलिसांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात, नागरिकांना शांततेचे आवाहन..

कोल्हापुरातील सिद्धार्थनगर आणि राजेबागस्वार परिसरात दोन गटांत तुफान दगडफेक आणि हाणामारी झाली. या राड्यात अनेक चारचाकी आणि दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले असून एका वाहनाला पेटवून देण्यात आले. अचानक झालेल्या या हिंसाचारामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि दगडफेक करणाऱ्यांना ताब्यात घेतले. चौकातील वर्चस्वाच्या वादातून हा संघर्ष झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सध्या परिसरात तणावपूर्ण शांतता असून पोलिसांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.

