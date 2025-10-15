व्हिडिओ | Videos

Kolhapur News: 96K Maratha आता Kunbi | Local Body Election | Maharashtra | Sakal | Sakal Media

Local Body Election: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी ‘कुणबी’ दाखले काढण्यास उमेदवारांची धावपळ; ओबीसी आरक्षणानंतर महिलांसाठी आरक्षित जागांवर संधी मिळाल्यानंतर स्थानिक राजकारणात उमेदवारांची तयारी जोर धरली..

सार्वजनिक जीवनात किंवा कुटुंबातील लग्न ठरवताना ‘सरकार’ किंवा ‘९६ कुळी’ या ओळखीने ओळखले जाणारे अनेक जण आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ‘कुणबी’ म्हणून उमेदवारीसाठी पुढे येत आहेत. काहींनी आधीच कुणबी दाखले काढले आहेत, तर आरक्षण निश्‍चितीनंतर ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित जागांवर संधी मिळालेल्या उमेदवारांनीही आपले दाखले सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय स्पर्धा आणि उमेदवारांची तयारी आता जोर धरत आहे.

