Kolhapur Politics: स्थानिकच्या निवडणुकीत राजकारण तापणार | Sakal News

Kolhapur Politics: राज्यातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा होताच कोल्हापुरात राजकीय वारे जोरात; भावकीतील मतभेद, उमेदवारीसाठी सुरू झालेला आटापिटा आणि स्थानिक पातळीवरील सत्तासंघर्षामुळे कोल्हापूरचं राजकारण तापण्याची चिन्हं स्पष्ट..

राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगानं ४ नोव्हेंबरला पत्रकार परिषद घेत जाहीर केला आहे. त्यानंतर आता कोल्हापुरातही स्थानिक निवडणुकांच्या दृष्टीनं वेगानं वारे वाहायला लागलेत. आणि आता यात भावकीतच मीठाचा खडा आणि उमेदवारीसाठी आटापिटा पाहायला मिळणारे. त्यामुळे कोल्हापूरचं राजकारण कसं तापणार तेच समजून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

