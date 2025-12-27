व्हिडिओ | Videos

७ दिवसांचं बाळ ६ लाखांत विकत होते पण पोलिसांनी डाव उधळला | Badlapur News | Sakal News

Badlapur News: नवी मुंबईत १००हून अधिक अल्पवयीन मुली बेपत्ता असतानाच बदलापूरमध्ये धक्कादायक प्रकार; अवघ्या ७ दिवसांच्या बाळाची ६ लाख रुपयांत विक्री करण्याचा डाव पोलिसांनी उधळला, मानवी तस्करी प्रकरणी पाच जण अटकेत...

महाराष्ट्रात लहान मुलांना आमिष दाखवून किडनॅप आणि मानवी तस्करीच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. नवी मुंबईतून १०० हून अधिक अल्पवयीन मुली बेपत्ता असल्याच्या बातम्या ताज्या असतानाच, ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमधून आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बदलापूर येथे अवघ्या ७ दिवसांच्या नवजात बाळाला तब्बल ६ लाख रुपयांत विकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या गुप्त माहितीनंतर ठाणे जिल्हा पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत हा डाव उधळून लावला. पोलिसांनी सापळा रचून या प्रकरणात सहभागी असलेल्या पाच जणांना अटक केली आहे. पोलिस तपासात मानवी तस्करीचे जाळे उघडकीस येत असून, बाळाला विक्रीसाठी नेमकं कुठे आणि कोणाला देण्यात येणार होतं, याचा सखोल तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे राज्यात वाढत असलेल्या बालतस्करीच्या घटनांबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

