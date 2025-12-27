७ दिवसांचं बाळ ६ लाखांत विकत होते पण पोलिसांनी डाव उधळला | Badlapur News | Sakal News

महाराष्ट्रात लहान मुलांना आमिष दाखवून किडनॅप आणि मानवी तस्करीच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. नवी मुंबईतून १०० हून अधिक अल्पवयीन मुली बेपत्ता असल्याच्या बातम्या ताज्या असतानाच, ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमधून आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बदलापूर येथे अवघ्या ७ दिवसांच्या नवजात बाळाला तब्बल ६ लाख रुपयांत विकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या गुप्त माहितीनंतर ठाणे जिल्हा पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत हा डाव उधळून लावला. पोलिसांनी सापळा रचून या प्रकरणात सहभागी असलेल्या पाच जणांना अटक केली आहे. पोलिस तपासात मानवी तस्करीचे जाळे उघडकीस येत असून, बाळाला विक्रीसाठी नेमकं कुठे आणि कोणाला देण्यात येणार होतं, याचा सखोल तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे राज्यात वाढत असलेल्या बालतस्करीच्या घटनांबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.